Захарова рассказала о необычном требовании главы МИД Южной Кореи

Политика как она есть

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, запрашивая встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Лаосе, потребовал, чтобы она проходила без участия прессы, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.