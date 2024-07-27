Захарова рассказала о необычном требовании главы МИД Южной Кореи

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, запрашивая встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Лаосе, потребовал, чтобы она проходила без участия прессы, сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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