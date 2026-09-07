«Салам алейкум, по-русски не говорим»: в России нашли школу, на 98% заполненную детьми мигрантов из Средней Азии

В России обнаружили среднюю школу, почти все ученики в которой – дети мигрантов из республик Центральной Азии.
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А что это за учителя их учат. А потом возмущаемся, что они по русски не понимают. Прямо только журналисты это обнаружили. Вот такое у нас образование. Нафик оно никому из правительства не нужно, раз такое твориться в мегаполисах.
Ну зачем нам это чмо в стране????? Преступность повышать??????