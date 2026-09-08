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Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти младенца в Алтайском крае

Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти младенца в Алтайском крае

В социальных медиа размещено обращение жителей  Барнаула к Председателю СК России, в котором они сообщают, что, по их мнению, из-за ненадлежаще оказанной медицинской помощи умер их двухмесячный ребенок.

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