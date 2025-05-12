Министра транспорта Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции Задержан министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, сообщило правительство Бурятии.
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