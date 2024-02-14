Школьники села Троицк Новосибирской области пополнили ряды Юнармии

Юные патриоты произнесли слова юнармейской клятвы, пообещали быть патриотами и достойными гражданами страны, следовать традициям товарищеской взаимовыручки, добиваться высоких достижений в учебе и спорте.
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