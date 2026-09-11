В Саратове беспилотники атаковали логистический центр Ozon

В результате атаки беспилотников ночью 11 сентября в Саратове загорелся логистический центр Ozon, повреждена гражданская инфраструктураНочью 11 сентября в Саратове в результате атаки беспилотников произошло возгорание в логистическом центре и хабе доставки компании Ozon.