"Мою семью поставили на счётчик": Полковник и "дама из суда" объявили войну участнику СВО

Автор: Олег Беликов Сергея врачи буквально вытащили с того света после тяжёлого ранения. Однако радость от возвращения домой быстро исчезла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В кокошнике нельзя, а в хиджабе можно: в Питере скандал из-за русских народных костюмов молодоженов
- «Автомат, гранаты, дроны будут»: Лукашенко собирает 150-тысячное народное ополчение и зовет белорусов в партизаны
- «Они идейные — и они умеют убивать. И любят убивать. В норах сидели, траву жрали — но выходили и убивали»
Свежие комментарии
- Одни бородачи: в ...
- Москва сказала «Н...
- Москва сказала «Н...
Вот этого мента и отправить обслуживать тяжело раненых (санитаром на СВО). Или пусть трупы всушников таскает для утилизации
Прямо Рембо вспомнил... У меня тоже были такие соседи с претензиями... Ублюдки постоянно чем-то недовольны... Провоцируют в надежде всех прогнуть под себя... Полковник явно по беспределу канает...
Что теперь у каждого полицейского есть личный судья?
Встаёт вопрос это как - полковник полиции и его спутница?
Это любовница или хражданская жена? Как подобное положение соответствует званию ПОЛКОВНИКА МВД РФ?
А по остальным вопросам нужно реально разбираться соответствующим специалистам из других регионов - независимая комиссия.
В конце концов есть же Русская Община, Северные люди. Вполне эти ребята могут решить вопрос с проведением независимой технической экспертизы, включая законность постройки спорного гаража и возможности модификации газового трубопровода.
А так называемому "полковнику" стоило бы ну очень хорошо подумать, а не пора ли вспомнить что офицеры в подобных ситуациях должны делать...
Сколько же еще таких тварей с погонами и мантиями носит Русская земля.
Беспредел!!! Парадокс... Парень сумел защитить Родину, а себя не может... Я бы обратился к Главнокомандующему. Если не поможет... Тут уж, как говорится, делайте выводы. (((
Сладкая парочка:дерьмо и уксус!