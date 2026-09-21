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Театр абсурда

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"Мою семью поставили на счётчик": Полковник и "дама из суда" объявили войну участнику СВО

"Мою семью поставили на счётчик": Полковник и "дама из суда" объявили войну участнику СВО

Автор: Олег Беликов Сергея врачи буквально вытащили с того света после тяжёлого ранения. Однако радость от возвращения домой быстро исчезла.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

Прямо Рембо вспомнил... У меня тоже были такие соседи с претензиями... Ублюдки постоянно чем-то недовольны... Провоцируют в надежде всех прогнуть под себя... Полковник явно по беспределу канает...

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Встаёт вопрос это как - полковник полиции и его спутница?
Это любовница или хражданская жена? Как подобное положение соответствует званию ПОЛКОВНИКА МВД РФ?
А по остальным вопросам нужно реально разбираться соответствующим специалистам из других регионов - независимая комиссия.
В конце концов есть же Русская Община, Северные люди. Вполне эти ребята могут решить вопрос с проведением независимой технической экспертизы, включая законность постройки спорного гаража и возможности модификации газового трубопровода.
А так называемому "полковнику" стоило бы ну очень хорошо подумать, а не пора ли вспомнить что офицеры в подобных ситуациях должны делать...