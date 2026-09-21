Штрафы до 700 тысяч и 5 лет тюрьмы грозят членам избиркомов

Членам избирательных комиссий на выборах в Госдуму 2026 года грозит до пяти лет лишения свободы за фальсификацию итогов голосования, незаконную выдачу бюллетеней или подделку избирательных документов, а максимальные штрафы достигают 700 тысяч рублей.
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