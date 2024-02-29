На послании Путина заметили удивленного военного без руки. Кто он и чем отличился на поле боя?

Во время выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию многие паблики в соцсетях обратили внимание на «удивленного» военного, широко раскрывшего глаза и смотревшего несколько секунд в объектив камеры.
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