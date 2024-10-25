Карельское отделение Соцфонда ответит на вопросы по обслуживанию

Горячая линия по вопросам функционирования клиентских служб регионального отделения Социального фонда пройдет 29 октября Еженедельная горячая линия отделении Социального фонда России по Республике Карелия пройдет 29 октября.
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