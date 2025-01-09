Календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год: длинные выходные только в мае

В 2025 году жители Липецкой области могут планировать свой отдых по-особому. После новогодних праздников следующие длинные выходные предстоят только в мае: в феврале и марте их не будет «Новости Липецка» разбираются, когда и как читатели смогут отдохнуть в наступившем году.