Политика как он...
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Политика как она есть

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В Польше рассказали, почему Киев не убедил Запад разрешить удары по РФ

В Польше рассказали, почему Киев не убедил Запад разрешить удары по РФ

Украине не удалось убедить Запад разрешить использовать переданное союзниками оружие для ударов по территории России после нападения на Курскую область, раскрыл глава МВД Польши Томаш Семоняк в интервью Reuters.

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