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Губернатор Брянской области Богомаз пригласил Макрона и Шольца в свой регион

Губернатор Брянской области Богомаз пригласил Макрона и Шольца в свой регион

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пригласил президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, а также глав других стран Запада в российский регион, чтобы они своими глазами увидели последствия украинских обстрелов.

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