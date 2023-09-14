Много лет не хотел идти в ЗАГС, а теперь серьезно заболел и предлагает жениться:

ONIX

А в чем подвох? Мужчина порядочный и с головой. У меня всю жизнь приятель жил гражданским браком с женой. Вырастили дочь. На нем хорошая дача осталась от родителей и квартира от отца,которую сдавали За месяц до смерти( онкология) предложил официально расписаться,что бы имущество осталось жене. И там разговор не шел ни о каком ухаживании,там было уже без вариантов,без шансов жить.