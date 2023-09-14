«Надо, чтобы ты могла решать вопросы с врачами и лечением!» — С Максимом мы восемь лет вместе прожили, ребенка успели родить, ипотеку за квартиру выплатили, – рассказывает тридцатипятилетняя Валерия.
Много лет не хотел идти в ЗАГС, а теперь серьезно заболел и предлагает жениться:
Комментарии
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ONIX
А в чем подвох? Мужчина порядочный и с головой. У меня всю жизнь приятель жил гражданским браком с женой. Вырастили дочь. На нем хорошая дача осталась от родителей и квартира от отца,которую сдавали За месяц до смерти( онкология) предложил официально расписаться,что бы имущество осталось жене. И там разговор не шел ни о каком ухаживании,там было уже без вариантов,без шансов жить.
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1 час.
Элеонора Коган
Что ж, вполне благородно.
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9 мин.
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