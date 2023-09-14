Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Что ж, вполне благородно.Много лет не хоте...
  • Виктор Белогорцев
    он все равно бы ушел, ты виновата в том, что раньше не привела разлучницу, еще до рождения детейВиновата перед се...
  • ONIX
    А в чем подвох? Мужчина порядочный и с головой. У меня всю жизнь приятель жил гражданским браком с женой. Вырастили д...Много лет не хоте...

Много лет не хотел идти в ЗАГС, а теперь серьезно заболел и предлагает жениться:

Много лет не хотел идти в ЗАГС, а теперь серьезно заболел и предлагает жениться:

«Надо, чтобы ты могла решать вопросы с врачами и лечением!» — С Максимом мы восемь лет вместе прожили, ребенка успели родить, ипотеку за квартиру выплатили, – рассказывает тридцатипятилетняя Валерия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ONIX
А в чем подвох? Мужчина порядочный и с головой. У меня всю жизнь приятель жил гражданским браком с женой. Вырастили дочь. На нем хорошая дача осталась от родителей и квартира от отца,которую сдавали За месяц до смерти( онкология) предложил официально расписаться,что бы имущество осталось жене.  И там разговор не шел ни о каком ухаживании,там было уже без вариантов,без шансов жить.
Ответить
1 час.
Элеонора Коган
Что ж, вполне благородно.
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх