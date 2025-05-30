Дефицит долларов в России: эксперты советуют перейти на евро

Приобрести наличные доллары нового образца перед летним сезоном сложно, однако их можно заменить на евро, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.
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