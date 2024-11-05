Украине предрекли прекращение помощи со стороны ЕС в случае победы Трампа

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать Украину, но только на словах.
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