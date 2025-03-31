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"Оборотни" в камуфляже: В России идёт охота на участников СВО. Вскрылись схемы этнических банд

"Оборотни" в камуфляже: В России идёт охота на участников СВО. Вскрылись схемы этнических банд

Царьград Коллаж Царьграда "Оборотни" в камуфляже: в России идёт охота на участников СВО.

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Комментарии
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Игорь Матыс
Пока такие во власти и в полиции - ничего не измениться. Когла-то СВО закончится и ОНИ вернутся. Вот тогда из-за этих начнется другая, но уже война
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2 час.
Андрей Павлов
Вот тут-то полицаи и проснутся. Это против мигрантов они бессильны, а против русских силы сразу найдутся. Организации русских власть боится до икоты, а тем более боевой организации. Это мигрантам можно в диаспоры объединятся, а русским нельзя. Любая попытка организоваться будет гасится в зародыше, а организаторы сядут за экстремизм.
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1 час.
Александр Попов
Наша БЕДА: БАРАНЫ и МЕСТНАЯ ПРОДАЖНАЯ ВЛАСТЬ.
Ответить
1 час.
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