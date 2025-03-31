"Оборотни" в камуфляже: В России идёт охота на участников СВО. Вскрылись схемы этнических банд

Пока такие во власти и в полиции - ничего не измениться. Когла-то СВО закончится и ОНИ вернутся. Вот тогда из-за этих начнется другая, но уже война

Андрей Павлов

Вот тут-то полицаи и проснутся. Это против мигрантов они бессильны, а против русских силы сразу найдутся. Организации русских власть боится до икоты, а тем более боевой организации. Это мигрантам можно в диаспоры объединятся, а русским нельзя. Любая попытка организоваться будет гасится в зародыше, а организаторы сядут за экстремизм.