Невеликий и ужасный

Вместе с сезоном пикников, летних поездок и отдыха на природе наступает и сезон клещей. Клещ существо небольшое, в отличие от проблем, которые приносит его укус, — градация начинается зудом и заканчивается летальным исходом.
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