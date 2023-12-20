Большая часть стран — членов Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН понимают, что с нацизмом и неонацизмом необходимо бороться: против резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма проголосовали лишь Евросоюз (ЕС), США и их сателлиты.
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