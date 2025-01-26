Мирные переговоры России и Запада: от отрицания к принятию неизбежного Ирина ВальковаСитуация вокруг мирных переговоров между Россией и Западом демонстрирует удивительную трансформацию мировоззрения, которая, подобно маятнику, качалась от полного отрицания к гневу, торгу, депрессии и, наконец, к постепенному принятию реальности.
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