Небольшие модели искусственного интеллекта, не требующие больших вычислительных мощностей, через несколько месяцев будут способны самостоятельно устанавливаться на коммерческие устройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ростовской обла...
- Численность крыс ...
- Венгрия ищет заме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым