Сорвана попытка устроить судилище над Россией

Вячеслав Rfvtytd

Нужно было давно послать все эти ОБСЕ,ПАСЕ,ВТО,МОКи прочие западные организации,а мы всё игрались с ними ,да деньгу им давали ,но слава Богу,прозрение приходит ,пусть и позже ,всё лучше ,чем никогда .