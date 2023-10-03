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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Сорвана попытка устроить судилище над Россией

Сорвана попытка устроить судилище над Россией

В понедельник в Варшаве открылась двухнедельная так называемая Конференция по человеческому измерению ОБСЕ.

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Комментарии
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Вячеслав Rfvtytd
Нужно было давно послать все эти ОБСЕ,ПАСЕ,ВТО,МОКи прочие западные организации,а мы всё игрались  с ними ,да деньгу им давали ,но слава Богу,прозрение приходит ,пусть и позже ,всё лучше ,чем никогда .
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15 час.
Nikolay Zakharov
Совершенно верно, наши прозападные демократы втянули страну стоять пред ними на коленях, хорошо, что Путин и его правильные соратники, послали эти сборища по матери.
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13 час.

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