Пакистан: в обновленных сообщениях упоминается, что по меньшей мере 14 человек, включая полицейских, были убиты и еще 15 ранены, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство при попытке проникнуть в полицейский участок Кабала в Кабале, район Сват, Хайбер-Пахтунхва, ранее в тот же день на фоне демонстрации в поддержку мира в близлежащем районе Кабал-Чоук.