500 тысяч пишем, 750 – в уме: на Украине запустили цифровой реестр призывников

«Помните, что вы находитесь под колпаком у Мюллера. А вы знаете, что такое находиться под колпаком». Именно эта фраза из известного советского фильма приходит на ум после прочтения информации о запуске на Украине цифрового реестра призывников.
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