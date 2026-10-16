Пожар на лодочной станции на улице Центральной охватил 750 квадратных метров, после чего распространение огня удалось остановить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суслов заявил о с...
- Принца Гарри и Ме...
- Физиогномист раск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым