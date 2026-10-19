Экспорт молока и сливок из России вырос на 11% в натуральном выражении и на 17% в денежном по сравнению с прошлым годом.
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