В Смоленской области протяженность дорог превысила 25 тыс километров

Смоленскстат поделился данными о протяженности дорожного покрытия Как рассказали в Смоленскстате, основная часть из имеющихся 25 тысяч километров проезжих частей - это дороги местного назначения, на них приходится 64,2%.
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