Рост на 700%: мошенники стали чаще использовать дипфейки в сфере финансов

Мошенники стали в семь раз чаще использовать дипфейки в секторе финансовых технологий. В результате банкам приходится внедрять новые методы борьбы со злоумышленниками, а пользователям — быть внимательнее, получая голосовые или видеосообщения от знакомых или руководства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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