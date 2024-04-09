Рост на 700%: мошенники стали чаще использовать дипфейки в сфере финансов

Мошенники стали в семь раз чаще использовать дипфейки в секторе финансовых технологий. В результате банкам приходится внедрять новые методы борьбы со злоумышленниками, а пользователям — быть внимательнее, получая голосовые или видеосообщения от знакомых или руководства.