«Заметно сдал»: Ревва неожиданно вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова

Неожиданно появившийся на концерте памяти Юрия Шатунова «Здесь был Юра» юморист Александр Ревва удивил зрителей своей внешностью.
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