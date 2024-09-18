Пейджерное будущее

После пейджерной атаки на Ближнем Востоке сейчас ждут ответных атак из Ливана и Йемена по Израилю. Скорее всего "Хезболла" продолжит запускать ракеты и дроны ограниченной дальности, а вот хуситы себя уже давно не сдерживают, поэтому стоит ожидать пусков баллистических и гиперзвуковых ракет + очередных попыток БПЛА прорваться к Эйлату.
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