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Полиция задержала банду подростков, избивавших жителей Белгорода

Полиция задержала банду подростков, избивавших жителей Белгорода

В бегах пока остается единственный взрослый бандит.Полиция сумела бустро вычислить и задержать пятерых из шести молодых мужчин – членов банды, терроризировавших Белгород жестокими нападениями на местных жителей.

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