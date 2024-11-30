Театр абсурда
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Театр абсурда

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Медведев отреагировал на заявление МИД Украины, осудившего разгон протестов в Грузии

Медведев отреагировал на заявление МИД Украины, осудившего разгон протестов в Грузии

Фото: Russian Government/Globallookpress Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление украинского МИД, осудившего разгон протестов в Грузии.

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