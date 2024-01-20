Иранская"Ракета 358" уничтожила американский дрон MQ-9 Reaper

Иранская"Ракета 358" уничтожила американский дрон MQ-9 ReaperАмериканский разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper с очень большой долей вероятности был сбит в Ираке передовой иранской ракетой известной как "Ракета 358".
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