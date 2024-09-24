В ходе сбора статистики веб-сервисом «Зарплаты.ру» в сентябре 2024 года, было опрошено более двух тысяч россиян в возрасте от 25 до 55 лет из всех федеральных округов Российской Федерации.
«Зарплаты.ру»: 27% граждан сталкивались с предвзятостью в сфере труда
Комментарии
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александр петров
А что интересно Вы еще ожидали от развитого "капиталузьму"!! Для того, что бы не было предвзятого отношения к простому работяге, нужно как в некоторых странах развитой "дерьмократии" сделать зарплату чина любого уровня не превышающей 2-х крат от зарплаты того, кто его обрабатывает!! Глядишь и зарплаты расти начнут, и пензии!!!!! Эх мечты, мечты!!
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