Плакавший из-за США глава конференции в Мюнхене стал обладателем квартиры в Нью-Йорке

У главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофе Хойсгене, заплакавшем во время своих жалоб на «Америку при президенте Дональде Трампе», нашлась квартира в Нью-Йорке, которую политик приобрел в 2020 году, под конец первого президентского срока республиканца.
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