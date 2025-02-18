Плакавший из-за США глава конференции в Мюнхене стал обладателем квартиры в Нью-Йорке

У главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофе Хойсгене, заплакавшем во время своих жалоб на «Америку при президенте Дональде Трампе», нашлась квартира в Нью-Йорке, которую политик приобрел в 2020 году, под конец первого президентского срока республиканца.