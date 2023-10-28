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На СВО погиб 22-летний боец из Горного Алтая

На СВО погиб 22-летний боец из Горного Алтая

Уроженец села Кызыл-Таш заключил контракт в июне 2023 года 22-летний житель Республики Алтай Амат Акчинов погиб в ходе спецоперации, сообщила глава Совета солдатских матерей Кош-Агачского района Жанара Самегова-Турлубекова.

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