Набиуллина: менеджер банка должен нести ответственность за антифрод-процедуры

Необходимо повышать ответственность банков и вводить персональную ответственность их топ-менеджеров за антифрод-процедуры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума «Кибербезопасность в финансах».
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