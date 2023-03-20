Жителя Саранска будут судить за хранение наркотиков

Сотрудники ГУ СК России по Мордовии расследовали уголовное дело о хранении наркотиков. По версии следствия, 45-летний житель Саранска приобрел через интернет пять пакетиков с незаконным наркотическим веществом, которое потом забрал из закладки.
Сотрудники ГУ СК России по Мордовии расследовали уголовное дело о хранении наркотиков. По версии следствия, 45-летний житель Саранска приобрел через интернет пять пакетиков с незаконным наркотическим веществом, которое потом забрал из закладки.
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