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Жителя Саранска будут судить за хранение наркотиков

Жителя Саранска будут судить за хранение наркотиков

Сотрудники ГУ СК России по Мордовии расследовали уголовное дело о хранении наркотиков. По версии следствия, 45-летний житель Саранска приобрел через интернет пять пакетиков с незаконным наркотическим веществом, которое потом забрал из закладки.

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