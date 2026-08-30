1 сентябрьдән хезмәткәрне ялдан чакырып алу кагыйдәләре үзгәрә

Россиядә 2026 елның 1 сентябреннән хезмәткәрне ялдан чакырып алуда яңа кагыйдәләр үз көченә керә. Атап әйткәндә, эш бирүчеләргә аерым очракларда зыянлы яки куркыныч шартларда эшләүче хезмәткәрләрне ялдан чакырып алу хокукы биреләчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым