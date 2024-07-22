Ефимов: Москва выделила инвесторам участки для строительства производств

С марта 2022 года для создания новых или расширения уже существующих предприятий в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) предпринимателям доступна аренда земельных участков по льготной ставке.
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