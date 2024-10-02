«Ее завербовали спецслужбы»: адвокат Успенской о пропавшей дочери певицы

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина в интервью Mash высказала предположение, что пропавшая дочь певицы Татьяна Плаксина могла быть завербована представителями украинских спецслужб или связалась с мошенниками.
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