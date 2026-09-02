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"Сверяют часы по Украине": Захарова рассказала о контактах Лаврова и Рубио

"Сверяют часы по Украине": Захарова рассказала о контактах Лаврова и Рубио

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают регулярный контакт для сверки позиций по Украине и международной повестке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

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