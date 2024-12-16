Новое исследование связывает позитивный настрой с энтузиазмом и решимостью

В новом исследовании, проведенном научными сотрудниками Норвежского университета науки и технологий (NTNU), была выявлена связь между позитивным настроем, или «мышлением роста», и уровнем энтузиазма и решимости.
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