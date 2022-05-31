Светофоры установят на трех опасных участках в Барнауле этим летом

В Барнауле в середине июля установят три новых светофора, сообщили в мэрии.Появятся они в местах концентрации ДТП:— на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького;— на Змеиногорском тракте, 110, вблизи краевого онкологического диспансера, где сейчас расположен нерегулируемый пешеходный переход;— на улице Малахова, 119, на нерегулируемом пешеходном переходе к автобусной и трамвайной остановкам «Павловский тракт (Малахова)» вблизи транспортной развязки Павловский тракт — улица Малахова.