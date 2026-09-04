Махмуд Махамаджонов подписал долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо»

В прошлом сезоне Махамаджонов защищал цвета «Андижана» из высшего дивизиона чемпионата Узбекистана. Защитник провёл 22 матча, отметившись тремя результативными передачами.
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