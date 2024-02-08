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Вслед за Киркоровым, Биланом и Милявской — еще двух артисток «отменяют» в России

Вслед за Киркоровым, Биланом и Милявской — еще двух артисток «отменяют» в России

По Сети ходят «черные списки» отечественных исполнителей. Филипп Киркоров Кадр YoutubeВ конце прошлого года несколько российских артистов попали в немилость и лишились возможности появляться на ТВ и давать концерты по стране.

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