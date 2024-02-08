Вслед за Киркоровым, Биланом и Милявской — еще двух артисток «отменяют» в России

По Сети ходят «черные списки» отечественных исполнителей. Филипп Киркоров Кадр YoutubeВ конце прошлого года несколько российских артистов попали в немилость и лишились возможности появляться на ТВ и давать концерты по стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии