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Китай

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Китай является важным рынком для транснациональных компаний -- генеральный директор FGS Global

Санкт-Галлен, Швейцария, 6 мая /Синьхуа/ -- Китай является важнейшим рынком для транснациональных компаний, учитывая его значительные достижения за последние десятилетия, заявил генеральный директор компании FGS Global Александр Гайзер.

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