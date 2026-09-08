Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Европе усиливается пророссийский курс

В Европе усиливается пророссийский курс

Потенциальные союзники России «приближаются к центрам власти» в трех крупнейших европейских странах — Германии, Франции и Италии, отмечает Bloomberg Победа немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») в Саксонии-Анхальт стала знаковым событием для разворота Европы в сторону России, пишет Bloomberg.

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