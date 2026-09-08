Потенциальные союзники России «приближаются к центрам власти» в трех крупнейших европейских странах — Германии, Франции и Италии, отмечает Bloomberg Победа немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») в Саксонии-Анхальт стала знаковым событием для разворота Европы в сторону России, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Где в СССР жили с...
- Минпросвещения пр...
- ВП Узбекистан ведёт ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым