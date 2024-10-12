Политика как он...
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Политика как она есть

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Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с двумя уехавшими звездами

Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с двумя уехавшими звездами

Таганский суд Москвы оштрафовал на четыре тысячи рублей главреда телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков и музыкант Андрей Макаревич (признаны иностранными агентами) были показаны без уточнения их статуса иноагентов.

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