Выставка детского творчества «Рождество в Петербурге» открылась в Конюшенном корпусе ЦПКиО им. С.М. Кирова

Экспозиция содержит 200 рисунков и 280 предметов декоративно-прикладного искусства Выставка-фестиваль детского художественного творчества «Рождество в Петербурге» открылась в Полуциркульном зале Конюшенного корпуса ЦПКиО им.
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